СБУ задержала торговцев боеприпасов из зоны ООС

Правоохранители блокировали сбыт военных средств поражения в нескольких регионах Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Николаева наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил. Покупателей злоумышленник подыскивал среди представителей местных криминальных кругов.

Во время обыска по месту жительства правоохранители обнаружили подготовленные к продаже три гранаты Ф-1, две РГД-5 и 450 патронов калибра 5,45 мм. Сейчас в рамках открытого уголовно производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Еще одного торговца военными средствами поражения оперативники СБУ разоблачили на Волыни. Во время очередной попытки реализации тротиловых шашек правоохранители задержали жителя Ковеля. В ходе обыска на территории домохозяйства злоумышленника было изъято более десяти килограммов тротила.

В рамках уголовного производства, открытого по 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Накануне сообщалось, что в Одессе задержали группу торговцев оружием. Злоумышленники скупали оружие, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи.

А в Черниговской области у бывшего военного изъяли рекордный арсенал боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net