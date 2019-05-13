Зеленский выложил обращение духовенства к Донбассу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма. Запись размещена на его странице в Facebook в понедельник, 13 мая.
В ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
В то же время, среди обратившихся - почетный патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав, духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.
В своем обращении главы религиозных конфессий заявили, что Украина невозможна без Крыма и Донбасса и они молятся за объединение страны и наступление мира.
Напомним, встреча Епифания и Зеленского состоялась 30 апреля в Киеве.
Стоит отметить, что новоизбранный президент также встречался с главой УПЦ МП Онуфрием, партиархом Филаретом, представителями Украинской греко-католицкой церкви, мусульман Украины, а также раввинами.
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Источник: korrespondent.net
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