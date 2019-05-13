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13. 05. 2019

В Украине резко вырос уровень заболеваемости корью

С 2 по 8 мая в Украине резко вырос уровень заболеваемости корью. За этот период зафиксировано 2285 человек, что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в понедельник, 13 мая.

Так, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89).

В целом с начала года корью заболели 47383 человек (25163 детей), 16 из них умерло.

Отметим, всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч украинцев, 37 из которых умерли.

Ранее сообщалось, что вакцины от кори стали бесплатными для людей любого возраста. 

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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