Епифаний не приедет на службу к Филарету - СМИ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не будет участвовать в торжественной службе в честь священномученика Макария во Владимирском соборе. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, патриарх Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию.

Ранее сообщалось о конфликте Епифания с патриархом Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат.

Стоит отметить, что новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращения духовенства Украины к жителям Крыма и Донбасса, но Епифание на нем нет.

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Источник: korrespondent.net