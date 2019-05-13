Епифаний не приедет на службу к Филарету - СМИ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не будет участвовать в торжественной службе в честь священномученика Макария во Владимирском соборе. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, патриарх Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию.
Ранее сообщалось о конфликте Епифания с патриархом Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат.
Стоит отметить, что новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращения духовенства Украины к жителям Крыма и Донбасса, но Епифание на нем нет.
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Источник: korrespondent.net
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