США инициируют встречу Трампа с Путиным - СМИ

Вашингтон обратился к Москве с просьбой о встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

Издание отмечает, что ранее Вашингтон не допускал возможности проведения встречи президентов, пока Москва не отпустит задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и не вернет Киеву корабли.

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов в ходе встречи G20 в японской Осаке.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, но встретится с Путиным и Лавровым в Сочи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net