Связная сепаратистов "ЛНР" заочно получила восемь лет тюрьмы

Тернопольский горрайонный суд приговорил заочно к восьми годам лишения свободы жительницу города Брянка Луганской области за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 13 мая.

Оперативники управления СБУ в Тернопольской области установили, что летом 2015 года женщина присоединилась к сепаратистам "ЛНР". Находясь в составе так называемого "15-го батальона территориальной обороны народной милиции «ЛНР» Брянка – СССР злоумышленница отвечала за связь, документацию сепаратистов и их материальное обеспечение.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в восемь лет.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленницы и приведения судебного решения в исполнение. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратистов "ДНР".

Также сообщалось, что в Луганской области другой сепаратист получил восемь лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net