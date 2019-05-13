Организатор теракта в Турции получил 53 пожизненных срока

Один из организаторов теракта в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай Юсуф Назик приговорен к 53 пожизненным срокам в колонии строгого режима. Такое решение принял 9-й суд по особо тяжким делам города Анкара, сообщает Анадолу в понедельник, 13 мая.

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) провели операцию по захвату Юсуфа Назика в Сирии в сентябре 2018 года. В ходе допроса он признался, что тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и координировал действия исполнителей теракта.

По его словам, после анализа возможных районов совершения теракта из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика взрывчатка была погружена на две машины и переправлена через границу.

По словам террориста, он спланировал теракт в Рейханлы вместе со своими "друзьями".

Напомним, 11 мая 2013 года произошел теракт в городе Рейханлы. Взрыв у здания местного почтового отделения унес жизни 53 человек.

23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по данному делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человека были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

Восемь террористов, в том числе Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net