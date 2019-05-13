Порошенко встретился со Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсудили дальнейшее развитие практического сотрудничества Украины с альянсом, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.

"Была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Президент Украины выразил надежду, что государства-члены НАТО поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова "уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО".

"Была подчеркнута важность следующего саммита Альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины. Были также обсуждены вопросы подготовки запланированного на июль этого года визита в Украину Североатлантического Совета НАТО", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Отметим, о поездке Порошенко в Брюссель стало известно на прошлой неделе, когда его на встречу пригласил генсек НАТО Столтеберг.

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Названа цель поездки Порошенко в Брюссель

Источник: korrespondent.net