Киберполиция закрыла тридцать онлайн-кинотеатров

Сотрудники департамента киберполиции прекратили деятельность больше 30 пиратских онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

По словам начальника департамета киберполиции Сергея Демедюка, полицейская операция по противодействию пиратству длилась два месяца. По фактам противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности начали 19 уголовных производств. Четырем уже сообщено о подозрении.

"Профилактическая операция "Пираты" была направлена ​​на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Демедюк.

Во Львовской области киберполиция заблокировала 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель.

Во время операции разоблачили двух братьев из Днепропетровской области, которые создали такие пиратские сайты, как kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

По приблизительным оценкам, они ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе. Один из сообщников оказался действующим сотрудником фискальной службы Украины.

Ранее сообщалось, что киберполиция Украины начала масштабную операцию Пираты. Спецоперация Пираты направлена против нарушителей в сфере авторского права. Операция стартовала по всей стране и продлится до конца месяца.

Киберполиция закрыла популярные онлайн-кинотеатры в Украине

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Источник: korrespondent.net