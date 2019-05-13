В Кировоградской области обстреляли авто полиции

В Кировоградской области близ села Новоселица 10 мая произошла стрельба, сообщает УНН.

Правоохранители задерживали вероятного грабителя и сделали предупредительные выстрелы в воздух, мужчина в свою очередь начал отстреливаться, после чего сел в машину и скрылся с места происшествия.

На служебном автомобиле копов обнаружили повреждения, похожие на следы от пуль травматического оружия. Никто из правоохранителей не пострадал.

Информацию внесли в ЕРДР по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас правоохранители работают над установлением личности злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обстреляли полицейское авто. Полиция разыскивала мужчину, вооруженного охотничьим ружьем и просила местных жителей сообщить о его местонахождении.

Обстрел авто полиции на Одесщине: задержан подозреваемый

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Источник: korrespondent.net