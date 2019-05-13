Порошенко наградил Туска и Юнкера орденами

Президент Украины Петр Порошенко наградил председателя Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого - высшей государственной наградой для иностранных граждан.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского совета Дональда Туска высокой государственной наградой орденом Ярослава Мудрого", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил Туска за понимание и надежную поддержку Украины "на пути возвращения в единую семью европейских народов", а также за отстаивание украинского суверенитета и территориальной целостности.

Позже в Брюсселе после встречи с Туском Порошенко сказал журналистам, что наградил орденом Ярослава Мудрого также президента Европейской комиссии Жана Клода Юнкера.

Ранее Петр Порошенко наградил орденами своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и министра культуры Евгения Нищука.

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Источник: korrespondent.net