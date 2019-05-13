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13. 05. 2019

На Донбассе за день четыре обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 13 мая.

Так, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано три обстрела: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из стрелкового оружия обстрелял позиции вблизи населенного пункта Луганское.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 12 мая на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Ранения получили три бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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