В Кировоградской области молния попала в детский сад

Сегодня, 13 мая, в Александрии во время грозы молния попала в детский сад. Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области.

Отмечается, что в 12:30 спасатели получили сообщение, что молния попала в окно музыкального зала детского сада №20. Из-за этого возник пожар.

Воспитатели вывели детей на воздух, в 13:03 пожар был ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

А в Каталонских горах Испании молния ударила в метре от супружеской пары, снимавшей видео.

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Источник: korrespondent.net