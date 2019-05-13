Адвокаты Януковича отрицают возврат его денег в Украину

Адвокаты британской юридической компании Joseph Hage Aaronson LLP, представляющие интересы Виктора Януковича назвали ложью сведения о конфискованных со счетов кипрских компаний денег, якобы принадлежащих экс-президенту Украины. Об этом сообщает пресс-служба Виктора Януковича в понедельник, 13 мая.

"Украинские чиновники постоянно делают лживые заявления о мифических банковских счетах и активах Виктора Януковича за рубежом. При этом, Европейская комиссия, а также государственные органы иных стран, включая Швейцарию, официально подтвердили отсутствие на их территориях каких-либо денежных средств и иных активов, принадлежащих Виктору Януковичу", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что заявление замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко о конфискованных 55 млн гривен и одном миллионе долларов со счетов кипрских компаний, якобы принадлежащих Януковичу и его окружению, "является очередной ложью и провокацией".

Напомним, в феврале генпрокурор Юрий Луценко сообщил о конфискации 1,5 млрд грн, которые будут направлены на поддержку армии.

По словам Луценко, деньги Януковича хранились на 100 счетах. Как разъяснил генпрокурор, эти средства, украденные разными способами на территории Украины, выводились из страны через ряд оффшорных юрисдикций и попадали во "всемирную мойку".

В то же время, адвокаты Януковича отрицают причастность к конфискованным средствам.

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Источник: korrespondent.net