Во Франции конфисковали 11 тонн марихуаны

Полиция Франции конфисковала 11 тонн марихуаны. Это одна из крупнейших партий в истории борьбы с наркотрафиком, сообщает France Info в понедельник, 13 мая.

Груз наркотиков был перехвачен 10 мая на автотрассе в районе Безансона в департаменту Ду на востоке Франции. Для перевозки марихуаны были задействованы несколько автомобилей, в том числе грузовик.

Отмечается, что расследование, которое привело к проведению успешной операции, было начато в 2017 году и проходило совместно с правоохранителями Марокко, Испании и Бельгии. Полицейскими были арестованы четыре подозреваемых, среди которых гражданин Италии.

В последний раз сопоставимый груз марихуаны на территории Франции был конфискован в июне 2004 года. Тогда было конфисковано 10 тонн наркотика на борту яхты в Ла-Манше. А в 1999 году здесь же было зафиксировано рекордное изъятие – 23,5 тонны марихуаны. Груз перевозило рыболовецкое судно.

Ранее в Турции из моря выловили полторы тонны марихуаны. Наркодиллеры перегрузили "товаром" лодку, из-за чего она затонула, а пакеты с наркотиками оказались в воде.

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Источник: korrespondent.net