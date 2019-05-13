Порошенко заявил, что хочет быстрой инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал 13 мая в Брюсселе.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске ВР и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Он отметил, что парламент должен найти решение, которое устроило бы всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Напомним, нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 26 мая. В другом его постановлении предлагается назначить церемонию на 20 мая. Еще три постановления предлагают 19 мая.

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Источник: korrespondent.net