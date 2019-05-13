Правоохранители обнаружили на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области пакет с 27 гранатами. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook в понедельник, 13 мая.

По его словам, с целью предотвращения попадания в мирные области оружия и взрывчатки сотрудники полиции усиливают несение службы на блокпостах, автовокзалах, железнодорожных вокзалах Донецкой и Луганской областей.

"Во время движения пассажирских поездов в указанных областях полицейские начали нести службу со служебными собаками и уже есть положительный результат – вчера один из пассажиров при получении информации о работе в поезде полицейского-кинолога со служебной собакой на железнодорожной станции Рубежное выбросил пакет с 17 гранатами Ф1 и 10 РГД-5. Видимо, нервы сдали в ожидании полицейских", – написал Аброськин.

Он отметил, что с 19 мая по 21 июня проводятся общегосударственные профилактические мероприятия Оружие, цель которых – изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области нашли 27 гранат на ж/д станции

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро Вокзальная задержали мужчину с двумя гранатами Ф-1 и запалами к ним. Правонарушителем оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом.

А в Черниговской области у бывшего военного изъяли рекордный арсенал боеприпасов. Одних только гранат он хранил почти 200 штук.

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Источник: korrespondent.net