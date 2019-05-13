В Одесской области в бассейне утонул ребенок

Сегодня, 13 мая, в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок. Об этом в Facebook сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал Бойченко.

Также Бойченко отметил, что семья благополучная. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства трагедии.

Накануне в Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной. Мальчик утонул в ванне с водой для скота, которая стояла на улице, уточнили правоохранители.

Напомним, в Одессе умер ребенок, упавший в ведро с кипятком. Мальчик получил 80% ожогов тела и скончался через 11 дней после инцидента.

В Ровенской области из-за сдвига песка погиб ребенок

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Источник: korrespondent.net