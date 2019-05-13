Кремль о встрече Трампа и Путина: запроса не было

Власти США не направляли Москве запрос на организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощник российского президента Юрия Ушакова в понедельник, 13 мая.

"Нет, еще не было (запроса)", – сказал помощник Путина, комментируя публикацию издания КоммерсантЪ о том, что американская сторона уже якобы запросила переговоры на высшем уровне на саммите G-20 в японской Осаке, который запланирован на 28-29 июня.

Издание отмечало, что ранее Вашингтон не допускал возможности проведения встречи президентов, пока Москва не отпустит задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и не вернет Киеву корабли.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов в ходе встречи G20 в японской Осаке.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, но встретится с Путиным и Лавровым в Сочи.

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Источник: korrespondent.net