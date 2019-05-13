Семейная пара из РФ попросила убежище в Украине – ГПСУ

Пограничники задержали двух нарушителей границы с гражданством России, которые заявили, что хотят получить политическое убежище в Украине. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что россияне направлялись в Украине вне пунктов пропуска. Задержанные сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за преследования.

"В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно – продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти", – говорится в сообщении.

Также россиянин рассказал, что создал в интернете страницу, на которой выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров. Из-за этого ему и его семье якобы начали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

"В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека", – отметили пограничники.

В отношении россиян продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что двое полицейских РФ попросили убежище в Украине. Они утверждали, что в отношении них на территории России сфабриковано и расследуется заказное уголовное дело.

Напомним, военнослужащий ФСБ России Сергей Удовиченко попросил политическое убежище в Украине. Мужчина рассказал, что является этническим украинцем, хорошо владеет украинским языком и не согласен с политикой нынешней российской власти. После участия в акциях протеста он опасается политического преследования.

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Источник: korrespondent.net