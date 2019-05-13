Последний аккорд. Как уходит Порошенко

Петр Порошенко “пакует чемоданы”. Считанные дни ему осталось находиться во главе государства. Сам Порошенко говорит, что хочет, чтобы инаугурация Владимира Зеленского состоялась как можно быстрее.

Что же делает Порошенко в последние дни у власти?

Награды

Уходящий президент активно раздает государственные награды.

Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины. Также Грицак удостоен ордена Золотая Звезда. Глава СБУ награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, глава государства посмертно присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко и полковнику Андрею Соколенко.

Орден За заслуги І степени получил председатель совета Объединения Украинцев России Василий Дума. При этом Украинская община России обратилась к Порошенко с просьбой отменить награждение Думы. "Мы не можем найти ни объяснений, ни оснований для принятого Вами решения. Ни одного аргумента, чтобы понять такие действия государственного уровня. Ваш указ является плевком в глаза украинству России и полной дискредитацией непосредственно Вашей работы, украинского правительства и МИД на территории Украинской диаспоры", - утверждают авторы обращения.

Также Порошенко наградил орденом За заслуги I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.

Президенту Европейского Совета Дональду Туску Порошенко вручил орден Ярослава Мудрого.

Звания

Порошенко присвоил 24 генеральских звания в ВСУ, ГПСУ и СБУ. Шесть генерал-майоров ВСУ стали генерал-лейтенантами, из них два - на командных должностях в войсках, четверо служат в структурах тыла и административном аппарате Минобороны. 11 полковников ВСУ получили звание генерал-майоров, 6 из них - на командных должностях в войсках, 5 - на административных и тыловых должностях.

В Государственной пограничной службе было присвоено 6 генеральских званий, в Службе безопасности только одно.

Однако, по данным СМИ, указы о награждениях и присвоениях званий ряду генералов не опубликованы на сайте президента Украины.

По данным журналистов, один из неопубликованных указов предусматривает присвоение первому зампреду СБУ- начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павлу Демчине звания генерал-полковник. Также звание генерал-майора мог получить первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

НАБУ подготовило Демчине сообщение о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами. Но 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Дело было закрыто.

Посты

Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента. Филатов был одним из идеологов судебной реформы.

Также Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, а исполняющим обязанности командующего Нацгвардии назначил Николая Балана. Сменил действующий президент и командующего операцией объединенных сил – им стал генерал-лейтенант Александр Сирский.

Кроме того, Порошенко провел ротацию в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Уволил его председателя Юрия Артеменко, а новым членом Нацсовета вместо Артеменко назначил сотрудника собственной администрации Владимира Горковенко.

Занялся президент и дипломатическими вопросами: назначил Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка, уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Вместе с тем Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.

Что говорят у Зеленского

Назначенные действующим президентом Украины Петром Порошенко в последние недели его пребывания на посту чиновники могут не задержаться на новой работе, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные администрацией, которая уходит, в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - рассказал Данилюк.

Также экс-министр финансов Украины отметил, что по поводу новых чиновников консультируются с Центром противодействия коррупции и другими общественными организациями. Заново собираются набрать судей Верховного суда.

Источник: korrespondent.net