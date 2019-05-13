На Шри-Ланке ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки ввели общенациональный комендантский час после серии нападений на мусульман. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что на острове уже второй день толпы нападают на мечети, а также разрушают магазины и предприятия, принадлежащие мусульманам.

"В беспорядках участвуют сотни людей, а полиция и армия просто наблюдают", – заявил в комментарии агентству житель района Коттампития.

В итоге полиция применила слезоточивый газ против нарушителей порядка на северо-западе страны. Комендантский час будет действовать с 21:00 вечера до 4 часов утра по местному времени.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Шри-Ланке вновь временно заблокировали соцсети – WhatsApp, Viber и Facebook. Запрет ввели после расистского сообщения в социальных сетях. Его автора задержали.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Источник: korrespondent.net