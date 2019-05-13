В Германии автомобиль врезался в самолет Меркель

В аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в этот город. Об этом сообщил представитель ВВС Германии в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что во время столкновения самолет не двигался, а канцлера на его борту не было. При этом пока неизвестно, на сколько серьезные повреждения получило воздушное судно.

Меркель прибыла в Дортмунд, чтобы посетить одно из учебных заведений в Вуппертале. В Берлин канцлер вернулась на другом самолете из числа правительственных бортов, число которых составляет 14 единиц.

Напомним, за последние месяцы произошла целая серия поломок самолетов членов правительства Германии. Самым резонансным стал инцидент с самолетом Ангелы Меркель в ноябре 2018 года. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

В итоге парламент Германии принял решение купить за 1,2 млрд евро три новых лайнера А350-900, которые будут выполнять рейсы в интересах правительства страны.

Источник: Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net