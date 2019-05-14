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14. 05. 2019

Зеленский готов быть верховным главнокомандующим


Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений. Об этом заявил советник президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV в понедельник, 13 мая.
 
"Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи", – сказал он.
 
Разумков также отметил, что, по его данным, Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.

Напомним, ранее действующий президент Петр Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил. Вместо Сергея Наева был назначен Александр Сирский. У Зеленского одобрили нового командующего ООС.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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