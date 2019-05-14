Зеленский готов быть верховным главнокомандующим

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений. Об этом заявил советник президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV в понедельник, 13 мая.
Напомним, ранее действующий президент Петр Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил. Вместо Сергея Наева был назначен Александр Сирский. У Зеленского одобрили нового командующего ООС.
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Источник: korrespondent.net
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