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14. 05. 2019

Трамп пообещал Ирану "страдания"


Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран "сильно пострадает", если предпримет шаги против США, передает Reuters.
 
"Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-то сделают, это будет очень грубой ошибкой. Если они что-то предпримут, они сильно пострадают", – сказал он.
 
В начале мая в Пентагоне сообщили, что начали перебрасывать на Ближний Восток авианосец Авраам Линкольн и дополнительную группу бомбардировщиков из-за "серьезной угрозы" со стороны армии Ирана.
 
Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовят дипломатические и военные ресурсы в случае враждебных действий Ирана.
 
В Иране отметили, что будут готов нанести "удар в голову" США из-за присутствия американского авианосца в Персидском заливе.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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