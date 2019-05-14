Трамп пообещал Ирану "страдания"



Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран "сильно пострадает", если предпримет шаги против США, передает Reuters.



"Посмотрим, что будет с Ираном. Если они что-то сделают, это будет очень грубой ошибкой. Если они что-то предпримут, они сильно пострадают", – сказал он.



В начале мая в Пентагоне сообщили, что начали перебрасывать на Ближний Восток авианосец Авраам Линкольн и дополнительную группу бомбардировщиков из-за "серьезной угрозы" со стороны армии Ирана.



Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовят дипломатические и военные ресурсы в случае враждебных действий Ирана.



В Иране отметили, что будут готов нанести "удар в голову" США из-за присутствия американского авианосца в Персидском заливе.

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Источник: korrespondent.net