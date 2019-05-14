Китай направил медикаменты в Венесуэлу

Китай отправил около двух миллионов единиц медикаментов в Венесуэлу. Об этом заявило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы.
В МИД Украины отреагировали на эскалацию в Венесуэле
Ранее сообщалось, что США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране.
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Источник: korrespondent.net
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