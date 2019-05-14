Китай направил медикаменты в Венесуэлу



Китай отправил около двух миллионов единиц медикаментов в Венесуэлу. Об этом заявило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы.



В ведомстве отметили, что китайцы направили медикаменты в Венесуэлу в рамках технического взаимодействия двух стран. Речь идет о предметах медицинского назначения.



В МИД Украины отреагировали на эскалацию в Венесуэле



Ранее сообщалось, что США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране.

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Источник: korrespondent.net