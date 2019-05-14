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14. 05. 2019

Китай направил медикаменты в Венесуэлу


Китай отправил около двух миллионов единиц медикаментов в Венесуэлу. Об этом заявило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы.
 
В ведомстве отметили, что китайцы направили медикаменты в Венесуэлу в рамках технического взаимодействия двух стран. Речь идет о предметах медицинского назначения.

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Ранее сообщалось, что США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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