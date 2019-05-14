Зеленский узнал о визите адвоката Трампа из СМИ



Новоизбранный президент Владимир Зеленский узнал о скандале с приездом личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и рассчитывает, что недоразумение в отношениях с представителями США будет решено. Об этом заявил советник президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV в понедельник, 13 мая.

"О том, что приезжает Рудольф Джулиани Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", – отметил представитель команды Зеленского.

На вопрос, работает ли кто-то из окружения Зеленского над решением этой ситуации, Разумков ответил:

"Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер, это раз, а два – Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе и встречаться с представителями тех или иных политических сил, или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами", – сказал он.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским из-за врагов в его окружении.

Джулиани заявил, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами США". Среди таких людей он назвал народного депутата Сергея Лещенко.

Враги повсюду. В Киев не приедет адвокат Трампа

Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко дезинформировал адвоката Трампа, чтобы остаться на своей должности.

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Источник: korrespondent.net