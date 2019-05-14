США готовы отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток



США намерены направить на Ближний Восток до 120 тысяч военных в случае ускорения разработки ядерного оружия или атаки американских сил Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Столько же американских военнослужащих было задействовано во время вторжения в Ирак в 2003 году, однако новый план не предусматривает сухопутной операции.

9 мая и. о. министра обороны США Патрик Шанаханпредставил документ на встрече помощников президента по национальной безопасности. При этом главным инициатором появления плана стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, в начале мая в Пентагоне сообщили, что начали перебрасывать на Ближний Восток авианосец Авраам Линкольн и дополнительную группу бомбардировщиков из-за "серьезной угрозы" со стороны армии Ирана.

Кроме того, Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot, а также военный корабль Arlington.

В ответ Иран заявил, что США должны покинуть регион и пообещал нанести США "удар в голову", если они предпримут какие-либо силовые действия.

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Источник: korrespondent.net