Итоги 13.05: Суд над Зеленским и дело Порошенко



Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в Брюсселе, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений, если страны ЕС добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал глава МИД.

Зеленского наказали за нарушения на выборах

Оболонский райсуд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации (демонстрация бюллетеня – ред.) в ходе голосования на выборах и оштрафовал его на 850 гривен. Кроме того, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор.

Расследование против Порошенко начала Генпрокуратура

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу ПриватБанка.

По результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу ПриватБанка. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов".

В Раде произошел скандал из-за инаугурации Зеленского

Заседание Согласительного совета Верховной Рады началось со скандала из-за вопроса инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Нардепы Савченко и Куприй, перебивая вступительное слово спикера, требовали немедленно заняться определением даты.

Нафтогаз предложил снизить цену на газ

Нафтогаз разослал контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО (специальных обязательств), которая почти на 4% ниже цены, действовавшей в апреле.

Новая цена рассчитана с учетом постановлений Кабинета министров. Она составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле.

НБУ проиграл апелляцию по одному из решений по ПриватБанку

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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Источник: korrespondent.net