Индия испытала высокоскоростной самолет-мишень

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные летные испытания высокоскоростного самолета-мишени собственной разработки Abhyas. Об этом сообщает NDTV во вторник, 14 мая.

Отмечается, что испытания прошли накануне на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша.

Самолет-мишень Abhyas для того, чтобы проводить тренировки сил противовоздушной обороны в условиях, максимально приближенных к реальным. Аппарат способен действовать в автономном режиме, оборудован небольшим газотурбинным двигателем и специально разработанной навигационной системой.

Напомним, в апреле Индия успешно испытала крылатую ракету большой дальности Nirbhay. Она может лететь на высоте 100 метров на скорости около 0,7 Маха.

А в марте Индия испытала противоспутниковую ракету A-SAT. Премьер страны Нарендра Моди заявил, что Индия вошла в число космических сверхдержав и готова защищать себя в космосе.

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Источник: korrespondent.net