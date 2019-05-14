На одной из автостоянок в селе Нерубайское Одесской области во время обыска грузового автомобиля обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства. Об этом накануне сообщила Госпогранслужба.

Сотрудники фискальной службы изъяли табачные изделия и автомобиль. Общая сумма оценки автомобиля и сигарет составила практически 23,2 млн гривен, из которых около 22 млн – стоимость сигарет.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины и причастных к выявленному правонарушению лиц.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области изъяли контрабандные сигареты на 22 млн гривен

Напомним, на трассе Киев-Одесса задержали фуру с контрабандными сигаретами. По предварительным оценкам, их стоимость составляет более трех миллионов гривен.

Ранее на Закарпатье на границе с Венгрией в фуре нашли 75 тысяч пачек контрабандных сигарет. Эту партию оценили в 8 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net