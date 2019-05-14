Сутки в ООС: девять обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 мая, девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Два раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 14 мая.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник шесть раз обстрелял позиции ООС. Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь возле села Лебединское.

Станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применялись в районе населенного пункта Богдановка. Два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали вблизи города Авдеевка. Также сепаратисты вели огонь со станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Новотроицкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка.

Также обстрелам подверглись позиции возле населенных пунктов Новотошковское, Луганское, Станица Луганская.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не было зафиксировано. По данным украинской разведки ответным огнем один сепаратист был убит, двое – получили ранения.

Напомним, за сутки 12 мая на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Ранения получили три бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net