Захват завода в Виннице: 50 человек задержаны

В Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода. Задержано около 50 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что 13 мая несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. Это бывший консервный завод, расположенный по улице Нечая.

"В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа. Задержано около 50 человек", - заявили в полиции.

"Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные захватили спорткомплекс. Группа неизвестных забаррикадировалась внутри здания, заварив двери и поставив решетки на окнах. Полиция пытается разобраться в ситуации.

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Источник: korrespondent.net