Китай спустил на воду два новых эсминца

Два новейших китайских эсминца проекта 052D спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь в провинции Ляонин. Об этом сообщает South China Morning Post во вторник, 14 мая.

Утверждается, что в настоящее время ВМС Китая располагают 20 мощными кораблями этого типа. Из них 11 уже приняты на вооружение, остальные проходят испытания или оснащение оборудованием.

Некоторые эксперты сравнивают китайские корабли 052D с эскадренными миноносцами ВМС США класса Arleigh Burke, однако американские корабли при схожих габаритах мощнее и имеют лучшие характеристики. Так, дальность плавания Arleigh Burke достигает 4,4 тыс. морских миль при скорости 20 узлов. У китайских эсминцев эти показатели составляют 4 тыс. миль и 15 узлов, а полное водоизмещение – 7500 против 9800 тонн у Arleigh Burke.

Как заявил гонконгский военный аналитик Сун Чжунпин, ВМС Китая делает ставку на модернизацию флота и постепенный вывод из его состава устаревающих кораблей типа 051, 053, а также малых противолодочных кораблей проекта 037.

Также известно, что Китай располагает четырьмя новейшими большими эскадренными миноносцами проекта 055 с управляемым ракетным оружием. Строится еще несколько кораблей этого типа – крупнейших в своем роде в Азии. Они призваны стать основными ударными силами сопровождения авианосных групп, которые будут формироваться в Китае в ближайшие годы.

Напомним, весной прошлого года первый китайский авианосец Type 001A отправился в тестовое плавание. Длина корабля 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн. На его борту могут базироваться 36 истребителей Цзянь-15.

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Источник: korrespondent.net