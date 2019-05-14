Натюрморт Сезанна продали на аукционе почти за $60 млн

Натюрморт французского художника Поля Сезанна "Кувшин и фрукты" продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома во вторник, 14 мая.

Отмечается, что произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 годами, стало самым дорогим на состоявшихся накануне в Нью-Йорке торгах, посвященных произведениям импрессионистов и современному искусству.

Вместе с картиной Сезанна за $40 млн был продан пейзаж нидерландского художника Винсента Ван Гога "Деревья в саду больницы". Обе картины до последнего времени хранились в архиве коллекционеров искусства Сайя Ньюхауса, который умер в 2017 году в возрасте 89 лет.

На торгах также была продана полуметровая известняковая скульптура "Голова", созданная итальянским художником и скульптором Амедео Модильяни в 1911-1912 годах. Ее окончательная стоимость составила $34 млн 325 тыс., хотя ранее Christie's продал другую скульптуру Модильяни с таким же названием за $70,7 млн.

На торгах также ушли с молотка произведения Пабло Пикассо, Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса, Эдгара Дега, Клода Моне и других известных художников. Всего в понедельник было продано произведений искусства из частных коллекций почти на $400 млн

Ранее в Лондоне на аукционе Christie's продали портрет британского художника Дэвида Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт". Картина ушла с молотка за $49,4 млн.

Также сообщалось, что картина Клода Моне была продана на аукционе в Лондоне за 32 млн евро.

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Источник: korrespondent.net