У Зеленского объяснили инаугурацию 19 мая

Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем ​​инаугурации для жителей Киева.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель Зеленского.

Напомним, нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 26 мая. В другом его постановлении предлагается назначить церемонию на 20 мая. Еще три постановления предлагают 19 мая.

Сам президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

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Источник: korrespondent.net