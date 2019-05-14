В австралийском городе Сидней 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту Харбор. Об этом сообщает ТСН во вторник, 14 мая.

"Участники акции висели на альпинистском снаряжении над водой и держали в руках плакаты. На баннерах – призывы с требованием противодействовать изменению климата", – говорится в сообщении.

Чтобы задержать нарушителей порядка, полиция задействовала береговую охрану и спецавиацию. Всех экстремалов успешно сняли.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту

Ранее ученые из США заявили о близком катастрофическом сдвиге климата. Причем эти прогнозы, которые реализуются уже до 2050 года, отвратить человечеству не удастся.

Также сообщалось, что прошедший 2018 год стал четвертым самым жарким, начиная с 2015 года.

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Источник: korrespondent.net