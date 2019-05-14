Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 14 мая.

"В этот раз, что по легенде плановых учений, противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии. Поэтому части и подразделения ООС на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

Cмотрите фотогалерею: Десантники провели учения в Приазовье

Накануне стало известно, что ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море. Абордажные группы 73 морского центра спецназначения Командования сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов с воздуха и моря.

Ранее в районе проведения операции ООС прошли тактические учения по противовоздушной обороне.

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Источник: korrespondent.net