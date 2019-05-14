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14. 05. 2019

У Зеленского пояснили, что повлияет на судьбу Рады

Решение новоизбранного президента Владимира Зеленского, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий народных депутатов. Об этом заявил его политический советник Дмитрий Разумков в эфире ICTV вечером 13 мая, сообщает Громадське.

"Если мы говорим о роспуске парламента, то вопрос в том, что будет делать парламент", – сказал он.

Примером негативного шага со стороны депутатов Разумков назвал законопроект о президенте, который на заседании 22 апреля призвала принять вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

По словам советника, такой закон существенно ограничил бы власть Зеленского и не дал ему выполнить обещания, озвученные избирателям.

"Отдельные народные депутаты, представители руководства парламента говорили о том, что можно попробовать принять этот закон, который фактически не только ограничивал права и обязанности президента, но и в определенной степени нарушал Конституцию", – отметил Разумков.

"Ведь многие из этих функций, которые хотели упростить вероятным законом, они относятся к конституционным полномочиям президента – и таким образом происходила ликвидация института президентства, переходили чуть ли не к парламентской республике", – добавил он.

Ранее команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видеоролик, который касается роспуска Верховной рады Украины. 

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Источник: korrespondent.net

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