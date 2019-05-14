На Львовщине пять человек пострадали в столкновении двух авто

Во Львовской области столкнулись легковые автомобили Daewoo и BMW. Пять человек травмированы, среди них есть несовершеннолетние, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 14 мая.

Отмечается, что ДТП произошло накануне около 15:35 на автодороге Стрый – Журавно в Стрыйском районе.

За рулем Daewoo Lanos находился 50-летний житель города Жидачов, а BMW управлял 23-летний житель Стрыйского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров BMW возрастом 13, 16 и 30 лет", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне сообщалось, что на Мальдивских островах под колесами автобуса погибла 31-летняя украинская туристка. Инцидент произошел в пригороде столицы этой страны Мале.

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Источник: korrespondent.net