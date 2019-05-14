Комитет Рады перенес заседание по инаугурации

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента. Об этом сообщает Радио Свобода.

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00. Причина переноса не сообщается.

Напомним, 13 мая в Брюсселе Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 26 мая. В другом его постановлении предлагается назначить церемонию на 20 мая. Еще три постановления предлагают 19 мая.

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Источник: korrespondent.net