В столице Судана застрелили пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в центре столицы Судана – Хартуме. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Центральный комитет врачей страны во вторник, 14 мая.

Указано, что в числе погибших – один армейский офицер, остальные – манифестанты.

В свою очередь военный совет Судана подтвердил, что неизвестные напали на манифестантов, в результате чего был убит офицер вооруженных сил. Еще трое военнослужащих и несколько активистов были ранены.

"Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами Свободы и перемен, – заявили в военсовете. – Мы пока не знаем, кто стоит за этим".

Военные также обвинили нападавших в подстрекательстве демонстрантов к насильственным действиям против армии и "разжигании распрей с регулярными войсками".

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Был арестован президент Омар аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции.

Военные создали переходный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час. Позже в доме экс-президента Судана нашли миллионы евро. Аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net