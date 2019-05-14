Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2019, вторник, 11:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
14. 05. 2019

Украина заняла 35 место в рейтинге защиты прав ЛГБТ

В ежегодном рейтинге "Радужная Европа" по ситуации с защитой прав ЛГБТ Украина заняла 35 место из 49. Рейтинг составила правозащитная группа ILGA-Europe.

Отмечается, что в рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).

Украина получила 21,52%, пропустив вперед Италию, у которой на 0,01% больше.

Возглавила рейтинг Мальта с результатом 90,35%, на втором месте - Бельгия (73,08%), в первой пятерке также Люксембург (70,40%), Финляндия (69,27%) и Дания (67,86%).

Рейтинг замыкают Россия (10,20%), Армения (6,4%), Турция (5,16%) и Азербайджан (3,33%).

Для составления рейтинга в каждой стране изучается ряд показателей, в частности равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений.

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве сорвали марш в поддержку трансгендеров. Возле станции метро Университет пострадали две девушки. Неизвестный распылил в их сторону газовый баллончик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Киеве протестуют против лесбийской конференции

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.