ЕС увидел "позитивные сигналы" команды Зеленского

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел отметил позитивные сигналы команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжать воплощение реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В частности, министры иностранных дел обсудили ситуацию в Украине, в том числе результаты президентских выборов.

"Они отметили позитивные сигналы будущей администрации, особенно ее намерение продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.

Также главы МИД стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин накануне в Брюсселе поставил ультиматум странам ЕС. Министр заявил, что Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если в ЕС снизят давление на Россию.

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Источник: korrespondent.net