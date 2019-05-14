Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2019, вторник, 11:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
14. 05. 2019

В Брюсселе остановилось движение поездов из-за бомжа

В Брюсселе утром во вторник остановилось движение поездов из-за поджога электрокабелей железной дороги, ведущей от Северного до Южного вокзала бельгийской столицы. Об этом сообщает Le Soir 14 мая.

Отмечается, что бомж устроил себе укрытие близ путей. Он захотел согреться и развел огонь, который около 6:30 утра по местному времени перекинулся на кабели, а затем на электроаппаратуру.

Два вокзала в Брюсселе соединяют шесть железнодорожных путей. К 8:00 местного времени оператору железных дорог Бельгии Infrabel удалось восстановить движение на четырех путях.

Но многочисленные поезда, проезжающие через Брюссель, за это время накопились на подъездах к городу. Пассажирам рекомендуют пересаживаться на метро и автобусы.

Ранее в Хмельницкой области загорелся локомотив поезда сообщением Черновцы – Киев. Машинист успел отцепить 16 вагонов с людьми. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области неуправляемая фура вылетела с дороги и остановила движение поездов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.