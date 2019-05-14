В Греции подорвали автомобиль журналистки - СМИ

В греческом городе Папагу, что неподалеку от столицы - города Афины, неизвестные взорвали автомобиль тележурналистки. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на греческие СМИ.

“Около 2.30 ночью в северном пригороде Афин Папагу был взорван автомобиль тележурналистки, которая освещала работу полиции”, - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, взрыв произошел из-за самодельного взрывного устройства, которое было прикреплено под автомобилем женщины возле ее дома. В результате инцидента никто не пострадал, только само транспортное средство повреждено.

Отмечается, что минувшей ночью неизвестные также забросали коктейлями Молотова полицейский участок на востоке Афин. Пока неизвестно, как связаны между собой эти два инцидента.

Ранее в Кабуле шесть человек погибли в результате взрывов во время празднования персидского Нового года.

Также сообщалось, что в Амстердаме злоумышленники взорвали банкомат у входа на станцию метро.

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Источник: korrespondent.net