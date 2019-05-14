Адвокату Трампа решили присвоить звание почетного мэра в Украине

Личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани решили присвоить звание почетного мэра Анатевки – построенного на средства еврейской общины населенного пункта в Киевской области. Об этом накануне сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

Раввин отметил, что Рудольф Джулиани известен во всем мире как борец за права человека. Также он неоднократно оказывал поддержку важным еврейским инициативам.

"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки – нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины", – написал Моше Реувен Асман.

По его словам, на 14 мая была запланирована встреча, на которую пригласили сотни важных членов еврейской общины, народных депутатов, бизнесменов, журналистов, студентов, иностранных гостей.

"В честь этого события, после лекции Джулиани о ситуации на Ближнем Востоке, планировалась закладка парка трехсторонней дружбы – Украина-США-Израиль. Эту идею нам пришлось отложить", – отметил он.

Напомним, Рудольф Джулиани отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским из-за врагов в его окружении.

Джулиани заявил, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами США". Среди таких людей он назвал народного депутата Сергея Лещенко.

Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко дезинформировал адвоката Трампа, чтобы остаться на своей должности.

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Источник: korrespondent.net