В Сумской области полицейского облили кислотой

В городе Глухов ранее судимый мужчина бросил бутылку с кислотой в полицейского, который сделал ему замечание. Об этом сообщает региональное управление Сумской области во вторник, 14 мая.

Около полуночи полицейский возвращался домой и встретил на улице ранее судимого местного жителя. В свое время тот отбывал наказание за совершение грабежа, кражи и причинение телесных повреждений средней степени тяжести, поэтому находился под административным надзором.

Полицейский сделал ему замечание, о том, что в это время он должен был находиться дома, как того требует законодательство. В ответ мужчина, неожиданно бросил в сторону правоохранителя стеклянную бутылку с веществом. После чего скрылся.

"Бутылка разбилась, вещество попало на лицо и тело полицейского, вызвав химические ожоги. В больнице мужчине оказали необходимую помощь, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали патрульные сразу после совершения им преступления. В отношении него открыто уголовное производство по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.2 ст.345 УК Украины). За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области обстреляли авто полиции. Никто из правоохранителей не пострадал.

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Источник: korrespondent.net