Программа бесплатной диагностики не заработает вовремя - НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины не успеет запустить программу Бесплатная диагностика до 1 июля 2019 года, как было анонсировано. Об этом сообщил председатель НСЗУ Олег Петренко во вторник, 14 мая, передает Украинская правда.

Он пояснил, что по техническим условиям запуск летом оказался практически невозможным.

"Сейчас я могу абсолютно честно сказать, что у меня нет уверенности, что мы стартуем 1 июля. Все потому, что есть много технических аспектов. Мы запустили декларации, потом запустили электронный рецепт, а здесь надо запустить электронное направление. Оценивая готовность заведений разного уровня, особенно вторичного за работу с электронными инструментами показало нам, что технологически успеть сделать это до первого июля будет практически невозможно ", - говорит Петренко.

По его словам, НСЗУ совместно с правительством сейчас принимают решение об отсрочке запуска проекта, при этом, на сколько именно времени - пока точно неизвестно.

"Амбулаторная специализированная помощь будет частью программы медицинской гарантии 100%, она будет работать с 2020 года - это однозначно. Будет ли работать пилот в этом году и с какого периода - я не могу сказать", - говорит председатель НСЗУ.

Кроме того, Петренко отметил, что пока неизвестно, будут предоставлять бесплатно услуги по электронному направлению частные медицинские учреждения.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал бесплатную диагностику. Программа Бесплатная диагностика должна была заработать в текущем году, обещал премьер. Она предусматривает различные анализы, маммографию, рентген, эхокардиографию, ЭКГ и УЗИ.

Напомним, в Кабмине утвердили правила ведения электронного больничного.





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Источник: korrespondent.net