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14. 05. 2019

НАБУ проводит обыски по делу о строительстве жилья военным – СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Об этом сообщают Українські Новины со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обыски по делу о строительстве жилья для Нацгвардии", – сказал источник.

Отмечается, что в целом по этому делу одновременно проводится около 20 обысков.

Напомним, 4 мая сотрудники НАБУ и ГБР провели обыски в Главном управлении ГФС Львовской области. Они были связаны с расследованием фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные.

Также стало известно, что на Сумщине задержали депутата Конотопского горсовета по подозению в растрате бюджетных средств. Во время обыска в его кабинете нашли 380 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net

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